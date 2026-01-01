  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة غزة تقبض على 3 متهمين بجريمة قتل وقعت مطلع الشهر الحالي

السبت 10 يناير 2026 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة تقبض على 3 متهمين بجريمة قتل وقعت مطلع الشهر الحالي



غزة / سما/

ألقت الشرطة بغزة، القبض على ثلاثة مشتبهين في جريمة قتل المواطن (ح، ج - 30 عاماً) التي وقعت بتاريخ الأول من يناير الجاري، في محيط ميدان فلسطين بمدينة غزة، وهم (ع، و - 21 عاماً) و(ط، و - 18 عاماً) و(أ، و - 26 عاماً).

ووفق التحقيقات الأولية تبين أن الجريمة جاءت على خلفية ثأر عائلي، وقد تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع (كلاشنكوف)، وإحالة القضية إلى مفتش التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

وأكدت الشرطة انها لن تسمح بأخذ القانون باليد، وأنها ستتخذ الاجراءات القانونية المشددة مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرائيلي يعلن اغتيال قائدين من القسام في قطاع غزة

هارتس : الجيش الإسرائيلي سينسحب من رفح لإنشاء مجمع سكني للغزيين

عملاء (الموساد) يعملون الآن بطهران ..إسرائيل “تؤجِّل” العدوان ضدّ إيران..

يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه

صحيفة : الإمارات توقف تمويل الدراسة في بريطانيا "خوفًا من التطرف الإسلامي على طلابها"

شركات الحج والعمرة تطالب بتدخل عاجل : إذلال للمعتمرين والمسافرين الفلسطينيين على الجسور

كاتس : إسرائيل لن تنسحب من جنوب سوريا ولا نثق بالتنظيمات التي تحكم في دمشق

الأخبار الرئيسية

“أسوأ مجرم بتاريخ البشرية”.. وزير الدفاع الباكستاني يدعو إلى اختطاف نتنياهو بالقوة ومحاكمته على جرائمه

"معاريف": أحداث إيران تدفع إسرائيل لتأجيل الهجوم على لبنان

شهيدان بنيران الاحتلال بخان يونس وغزة ووفاة رضيع بردا

يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه

بحبح: إعلان مجلس السلام في غزة خلال أيام ومعبر رفح سيُفتح بعد تسليم جثة آخر إسرائيلي واجتماع للفصائل في القاهرة

الاتصالات الفلسطينية