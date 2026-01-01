شرطة غزة تقبض على 3 متهمين بجريمة قتل وقعت مطلع الشهر الحالي

غزة / سما/

ألقت الشرطة بغزة، القبض على ثلاثة مشتبهين في جريمة قتل المواطن (ح، ج - 30 عاماً) التي وقعت بتاريخ الأول من يناير الجاري، في محيط ميدان فلسطين بمدينة غزة، وهم (ع، و - 21 عاماً) و(ط، و - 18 عاماً) و(أ، و - 26 عاماً).

ووفق التحقيقات الأولية تبين أن الجريمة جاءت على خلفية ثأر عائلي، وقد تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع (كلاشنكوف)، وإحالة القضية إلى مفتش التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

وأكدت الشرطة انها لن تسمح بأخذ القانون باليد، وأنها ستتخذ الاجراءات القانونية المشددة مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.