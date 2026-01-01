الجيش الإيراني: العدو يسعى لضرب استقرار بلادنا عبر مؤامرة جديدة بدعم إسرائيلي

سما / وكالات /

قال الجيش الإيراني إن “العدو يسعى إلى ضرب استقرار البلاد عبر مؤامرة جديدة تحظى بدعم إسرائيلي”، مؤكدًا أن القوات المسلحة تتابع عن كثب التطورات والتحركات المعادية في المنطقة.

ودعا الجيش الشعب الإيراني، في بيان له، إلى الحفاظ على اليقظة والوحدة الوطنية لإفشال ما وصفه بـ”مؤامرات العدو”، مشددًا على أن التلاحم الشعبي يشكل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التهديدات.

وأكد البيان، أن الجيش وبقية القوات المسلحة في حالة جاهزية، ويرصدون تحركات العدو ويتخذون الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد واستقرارها.

واتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب في إيران، وأدان السلوك الأمريكي غير القانوني وغير المسؤول.

وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منها، إن الولايات المتحدة تحرض على أعمال الشغب في البلاد، وأدان “السلوك غير المسؤول وغير القانوني” لواشنطن.

وجاء في رسالة الدبلوماسي الإيراني: “السلوك المنسق للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي واضح. من خلال تصريحات تحريضية، وإشارات سياسية، وتهديدات علنية، شجعوا العنف، ودعموا الجماعات الإرهابية، وأثاروا زعزعة الاستقرار في المجتمع، وسعوا إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب عنيفة تحت ذريعة ‘الدعم’، أو ‘الإنقاذ’، أو ‘حماية الشعب الإيراني”.

وشدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من أمس الجمعة، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن “واشنطن تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء”.

وطالب علي خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتركيز على أزمات بلاده الداخلية بدلا من التدخل في شؤون إيران، معتبرا أن “بعض مثيري الشغب في الداخل يسعون إلى إرضاء ترامب عبر إتلاف الممتلكات العامة”.

ووجّه المرشد الأعلى الإيراني رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلا: “احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء” مشددا على أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء.

وحذر الرئيس ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض “لضربة قوية جدًا” إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”: “نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة”.

وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).