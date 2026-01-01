شهيدان بنيران الاحتلال بخان يونس وغزة ووفاة رضيع بردا

غزة/سما/

استشهد اثنان من المواطنين صباح اليوم السبت، في اعتداءات اسرائيلية متواصلة في قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان شابا استشهد في بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع اثر استهداف من طائرات الاستطلاع.

واكد شهود العيان ان سيارات الإسعاف غير قادرة على نقل الجثمان.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان الشهيد يزن فضل ابو هويدي 19 عاما اثر اطلاق نار من قوات الاحتلال صوبه بحي الزيتون.

وكان ابو هويدي اصيب يوم امس ولم تسمح قوات الاحتلال بالوصول لجثمان.

وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار علي الحي صباح اليوم.

وفي سياق منفصل، توفي رضيع عمره سبعة أيام، صباح اليوم السبت، في دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب البرد القارس، وانخفاض درجات الحرارة.

وارتقى الطفل "محمود الأقرع" يبلغ من العمر أسبوعا واحدا من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة موجة البرد التي تضرب قطاع غزة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة الـ15 حالة وفاة.