أردوغان : الفرعون نتنياهو يمنعنا من ادخال البيوت المتنقلة لغزة

السبت 10 يناير 2026 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاعره التضامنية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي "يحافظ على روح المقاومة والصمود مهما كانت الظروف".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال حفل توزيع جوائز ثقافية في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "أوجه مشاعري التضامنية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يحافظ على روح المقاومة والصمود مهما كانت الظروف".

وأشار إلى أن تركيا تريد إرسال منازل مسبقة الصنع إلى الفلسطينيين في غزة، وطلبت تدخل الأمم المتحدة والغرب في هذا الصدد.

وتابع: "لكن الفرعون المسمى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا يهتم بهذه الأمور أبدا، ولا يقبل بها".

