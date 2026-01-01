  1. الرئيسية
الصليب الأحمر الألماني: أوضاع الإمدادات بغزة مروعة وهي تتفاقم بشكل خطير ..

السبت 10 يناير 2026 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلين/سما/

أكد رئيس الصليب الأحمر الألماني أن الأوضاع المتدهورة أصلاً لسكان قطاع غزة "تفاقمت بشكل أكبر، وما زال هناك نقص في كل شيء، في الغذاء الكافي، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والكهرباء، والمياه".

وأضاف، "هيرمان جروه"، في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" الألمانية، نقلتها وكالة "ا.ب"، اليوم السبت، أن "أشهر الشتاء المقترنة بسوء أوضاع الإمدادات مروعة بشكل خاص للأطفال والمصابين وكبار السن، وكميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ما زالت غير كافية، إذ لا يتم تحقيق العدد المطلوب، وهو إدخال 600 شاحنة يوميًا".

