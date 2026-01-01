الطقس: أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما الى غائم جزئي، باردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائماً جزئياً الى صاف، بارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والإثنين، يكون الجو صاف الى غائماً جزئيا، باردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات النهار تنشط سرعة الرياح. وفي ساعات الليل تسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم / ساعة والبحر مائجا.

والثلاثاء، يكون الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة، حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم / ساعة والبحر مائجا.