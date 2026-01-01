  1. الرئيسية
نجل شاه إيران الراحل يوجّه دعوة “عاجلة” لترامب للتدخل بشكل عاجل في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات

الجمعة 09 يناير 2026 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل شاه إيران الراحل يوجّه دعوة “عاجلة” لترامب للتدخل بشكل عاجل في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات



وكالات / سما/

ناشد نجل شاه إيران الراحل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التدخل بشكل عاجل في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.
وكتب رضا بهلوي على شبكات التواصل الاجتماعي “سيدي الرئيس، هذا نداء عاجل وفوري يستوجب انتباهكم ودعمكم وتحرككم.. أرجو منكم الاستعداد للتدخل لمساعدة الشعب الإيراني”.

 

ولم يحدد بهلوي الذي يقيم في منطقة واشنطن طبيعة التدخل الذي يطالب به، لكنه أشار إلى حجب الإنترنت والتهديد باستخدام القوة ضد المحتجين.
وكتب “دعوت الناس للنزول إلى الشوارع للقتال من أجل حريتهم والضغط على قوات الأمن بأعدادهم الكبيرة. قاموا بذلك الليلة الماضية”.
وأضاف “كفَّت تهديداتكم لهذا النظام المجرم أيضا يد أتباعه … لكن الوقت ضيّق وسيعود الناس إلى الشوارع في غضون ساعة. أطلب منكم المساعدة”.
هدد ترامب الذي أمر العام الماضي بقصف مواقع نووية إيرانية بالتنسيق مع إسرائيل، بالتحرّك عسكريا إذا قامت السلطات بقتل المحتجين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة في احتجاجات بدأت للتعبير عن السخط حيال ارتفاع تكاليف المعيشة قبل أن يرتفع سقف مطالبها ليشمل مطالب سياسية.

