هارتس : الجيش الإسرائيلي سينسحب من رفح لإنشاء مجمع سكني للغزيين

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس مساء اليوم الجمعة ان الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من بعض أجزاء رفح لإقامة "مجمع سكني جديد" يتسع لعشرين ألف شخص.

وقالت الصحيفة ان هذه المجمع سيكون بداية الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة .

واضافت "تُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة شمال شرق المدينة منطقةً تجري فيها أعمال حفر منذ ديسمبر/كانون الأول. ولم تتلقَّ المؤسسة الامنية بعدُ أيّ أمرٍ من القيادة السياسية بالاستعداد لبدء المرحلة الثانية.

وقالت انه وبالرغم من ذلك عن فان القيادة السياسية لم تأمر بعد بالاستعداد للانسحاب من مواقع بغزة أو بدء المرحلة 2

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي إنه لا ينبغي الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب إلا بعد عودة جثمان ران غويلي.

واختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف لتولي منصب المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، في خطوة تعكس رغبة الإدارة الأميركية في تعيين شخصية تتمتع بخبرة طويلة في إدارة الأزمات المعقدة والعمل على تخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

وجرى الإعلان عن التعيين على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- قبل أن يؤكده مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس، وهو ما يجعل ملادينوف أعلى مسؤول في هيئة دولية جديدة لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الهش، عقب اندلاع حرب إبادة مستمرة منذ عامين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يُفترض أن يشرف المجلس، الذي يرأسه ترامب، على مجموعة من الملفات الحساسة، بينها إدارة حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونشر قوة أمنية دولية، إلى جانب انسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية، وقيادة جهود إعادة الإعمار في القطاع.

ويُعد ملادينوف (53 عاما) من الأسماء المعروفة في دوائر الدبلوماسية الدولية، إذ لديه خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، حيث شارك لسنوات في مساعٍ هدفت إلى احتواء التصعيد والحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف المتنازعة.