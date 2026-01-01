  1. الرئيسية
الجيش الاسرائيلي يعلن اغتيال قائدين من القسام في قطاع غزة

الجمعة 09 يناير 2026 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) أن قوات الأمن اغتالت أمس قائد وحدة الدروع والدبابات في كتائب القسام التابعة لحماس، كمال عبد الرحمن محمد عوض، ورئيس ورشة إنتاج الأسلحة التابعة للحركة، أحمد ثابت، ردًا على محاولة إطلاق صاروخ نُفذت من منطقة مدينة غزة على حد زعم البيان.

وادعى الجيش الاسرائيلي انه يجري التحقيق في نتائج هجوم آخر اغتال فيه احد القيادات البارزة في القسام، بالإضافة إلى اغتيال أربعة عناصر آخرين كانوا يخططون لعملية فورية في مجمع قيادة شمال قطاع غزة. وفي إطار العملية، تم تدمير ثمانية مواقع إطلاق ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وفقا لمزاعم الاحتلال .

