  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتس : ان إسرائيل لن تنسحب من جنوب سوريا ولا نثق بالتنظيمات التي تحكم في دمشق

الجمعة 09 يناير 2026 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس : ان إسرائيل لن تنسحب من جنوب سوريا ولا نثق بالتنظيمات التي تحكم في دمشق



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان إسرائيل تضمن سلامة وأمن الدروز في سوريا ولن تسمح بالمساس بهم. سياستنا الأمنية الجديدة تعتمد على أن يفصل الجيش بين القوى الجهادية والتجمعات الإسرائيلية.

واضاف قائلاً: إن السياسة الأمنية الإسرائيلية في سوريا، التي كنت أقودها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أن أمرنا بدخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا بعد سقوط الأسد، والتي نفذناها أيضاً هذا الأسبوع، تستند إلى مفهوم الدفاع الإسرائيلي الجديد بعد أحداث 7 أكتوبر، والذي ينص على أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيقطع الخط الفاصل بين المنظمات والقوات الجهادية والحدود والمستوطنات الإسرائيلية.

وقال "تسيطر القوات الإسرائيلية على قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في عمق الأراضي السورية، ومن هناك تحمي مستوطنات هضبة الجولان والجليل من تهديدات الغزو من الجماعات الجهادية العالمية المندمجة في قوات الأمن السورية، والعناصر الفلسطينية التابعة لحماس والجهاد الإسلامي الموجودة في سوريا، والقوات الموالية لإيران التي تحاول تنظيم نفسها وإعادة تأسيسها".

وتابع اضافةً إلى ذلك، تضمن إسرائيل سلامة وأمن الدروز في سوريا، ولن تسمح بأي أذى يلحق بهم.

الأكثر قراءة اليوم

انقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وترامب يهدد حكام طهران بارسالهم إلى جهنم ..

الرئيس الألماني: أمريكا تدمر النظام الدولي والعالم ينحدر إلى "وكر لصوص" ياخذ فيه عديمو الضمير كل ما يريدون ..

نتنياهو يلتقي رئيس مجلس السلام المرتقب "ميلادينوف" ويبحث "نزع سلاح غزة" وفقاً لخطة ترامب

ملادينوف يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني الشيخ لبحث تنفيذ خطة ترامب في غزة

القناة 13 العبرية : بحرية جيش الاحتلال أطلقت النار على سفينة مصرية دخلت مياه غزة

إسرائيل تمنع عمال إغاثة دوليين من دخول غزة ومنظمات تواجه خطر تعليق عملها

ايران: الحرس الثوري سيدخل المدن لتولي زمام الأمور بعد تصاعد التظاهرات وحرق مبان حكومية ..

الأخبار الرئيسية

مُعوِّلةً على سقوط النظام قريبًا جدًا ..إسرائيل “تؤجِّل” العدوان ضدّ إيران..

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,409 شهيد

6ca36b8f-23d3-44ba-98fa-b1745f33ecbd

ملادينوف يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني الشيخ لبحث تنفيذ خطة ترامب في غزة

دعا إلى وحدة الشعب ..خامنئي: مثيرو الشغب يريدون إرضاء ترامب وإيران لن تتراجع عن مبادئها

السفير الأميركي هاكابي: لن يكون لحماس أي مستقبل في قطاع غزة ويجب نزع سلاحها

الاتصالات الفلسطينية