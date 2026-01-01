كاتس : ان إسرائيل لن تنسحب من جنوب سوريا ولا نثق بالتنظيمات التي تحكم في دمشق

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان إسرائيل تضمن سلامة وأمن الدروز في سوريا ولن تسمح بالمساس بهم. سياستنا الأمنية الجديدة تعتمد على أن يفصل الجيش بين القوى الجهادية والتجمعات الإسرائيلية.

واضاف قائلاً: إن السياسة الأمنية الإسرائيلية في سوريا، التي كنت أقودها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أن أمرنا بدخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا بعد سقوط الأسد، والتي نفذناها أيضاً هذا الأسبوع، تستند إلى مفهوم الدفاع الإسرائيلي الجديد بعد أحداث 7 أكتوبر، والذي ينص على أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيقطع الخط الفاصل بين المنظمات والقوات الجهادية والحدود والمستوطنات الإسرائيلية.

وقال "تسيطر القوات الإسرائيلية على قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في عمق الأراضي السورية، ومن هناك تحمي مستوطنات هضبة الجولان والجليل من تهديدات الغزو من الجماعات الجهادية العالمية المندمجة في قوات الأمن السورية، والعناصر الفلسطينية التابعة لحماس والجهاد الإسلامي الموجودة في سوريا، والقوات الموالية لإيران التي تحاول تنظيم نفسها وإعادة تأسيسها".

وتابع اضافةً إلى ذلك، تضمن إسرائيل سلامة وأمن الدروز في سوريا، ولن تسمح بأي أذى يلحق بهم.