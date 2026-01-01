شركات الحج والعمرة تطالب بتدخل عاجل : إذلال للمعتمرين والمسافرين الفلسطينيين على الجسور

رام الله/سما/

أعربت شركات الحج والعمرة الفلسطينية المؤهلة عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له المسافر الفلسطيني، لا سيما معتمري بيت الله الحرام، من معاناة شديدة وتأخير طويل وإرهاق قاسٍ على الجسور والمعابر الأمر الذي ينعكس سلبًا على كرامة المواطن وسلامته الصحية والنفسية.

وأكدت الشركات في بيان صحفي أن هذه الظروف الصعبة باتت تشكّل عبئًا إضافيًا على المسافرين خاصة كبار السن والمرضى وتسيء إلى حق المواطن الفلسطيني في السفر الآمن والمنتظم.

وحمّلت شركات الحج والعمرة المسؤولية لكل من رئيس الوزراء و وزير الداخلية وهيئة المعابر الفلسطينية ووزير السياحة ووزير الأوقاف مطالبةً إياهم بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والعمل الجاد والعاجل لمعالجة هذه الإشكاليات المتراكمة.

ودعت الشركات إلى تحسين آليات العمل على الجسور والمعابر وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع حلول عملية تضمن سفرًا أكثر إنسانية وانتظامًا للمواطن الفلسطيني وبما يراعي خصوصية حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

كما أكدت شركات الحج والعمرة الفلسطينية استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية وتقديم المقترحات والحلول الممكنة التي من شأنها التخفيف من معاناة المسافرين بما يخدم الصالح العام ويحفظ كرامة أبناء الشعب الفلسطيني.