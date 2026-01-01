  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شركات الحج والعمرة تطالب بتدخل عاجل : إذلال للمعتمرين والمسافرين الفلسطينيين على الجسور

الجمعة 09 يناير 2026 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركات الحج والعمرة تطالب بتدخل عاجل : إذلال للمعتمرين والمسافرين الفلسطينيين على الجسور



رام الله/سما/

أعربت شركات الحج والعمرة الفلسطينية المؤهلة عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له المسافر الفلسطيني، لا سيما معتمري بيت الله الحرام، من معاناة شديدة وتأخير طويل وإرهاق قاسٍ على الجسور والمعابر الأمر الذي ينعكس سلبًا على كرامة المواطن وسلامته الصحية والنفسية.

وأكدت الشركات في بيان صحفي أن هذه الظروف الصعبة باتت تشكّل عبئًا إضافيًا على المسافرين خاصة كبار السن والمرضى وتسيء إلى حق المواطن الفلسطيني في السفر الآمن والمنتظم.

وحمّلت شركات الحج والعمرة المسؤولية لكل من رئيس الوزراء و وزير الداخلية وهيئة المعابر الفلسطينية ووزير السياحة ووزير الأوقاف مطالبةً إياهم بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والعمل الجاد والعاجل لمعالجة هذه الإشكاليات المتراكمة.

ودعت الشركات إلى تحسين آليات العمل على الجسور والمعابر وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع حلول عملية تضمن سفرًا أكثر إنسانية وانتظامًا للمواطن الفلسطيني وبما يراعي خصوصية حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

كما أكدت شركات الحج والعمرة الفلسطينية استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية وتقديم المقترحات والحلول الممكنة التي من شأنها التخفيف من معاناة المسافرين بما يخدم الصالح العام ويحفظ كرامة أبناء الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

انقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وترامب يهدد حكام طهران بارسالهم إلى جهنم ..

الرئيس الألماني: أمريكا تدمر النظام الدولي والعالم ينحدر إلى "وكر لصوص" ياخذ فيه عديمو الضمير كل ما يريدون ..

نتنياهو يلتقي رئيس مجلس السلام المرتقب "ميلادينوف" ويبحث "نزع سلاح غزة" وفقاً لخطة ترامب

ملادينوف يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني الشيخ لبحث تنفيذ خطة ترامب في غزة

القناة 13 العبرية : بحرية جيش الاحتلال أطلقت النار على سفينة مصرية دخلت مياه غزة

الجيش اللبناني يعلن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني وإسرائيل ترفض ..

إسرائيل تمنع عمال إغاثة دوليين من دخول غزة ومنظمات تواجه خطر تعليق عملها

الأخبار الرئيسية

مُعوِّلةً على سقوط النظام قريبًا جدًا ..إسرائيل “تؤجِّل” العدوان ضدّ إيران..

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,409 شهيد

6ca36b8f-23d3-44ba-98fa-b1745f33ecbd

ملادينوف يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني الشيخ لبحث تنفيذ خطة ترامب في غزة

دعا إلى وحدة الشعب ..خامنئي: مثيرو الشغب يريدون إرضاء ترامب وإيران لن تتراجع عن مبادئها

السفير الأميركي هاكابي: لن يكون لحماس أي مستقبل في قطاع غزة ويجب نزع سلاحها

الاتصالات الفلسطينية