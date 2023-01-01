صحيفة : الإمارات توقف تمويل الدراسة في بريطانيا "خوفًا من التطرف الإسلامي على طلابها"

لندن / وكالات /

كشفت صحيفة فايننشال تايمز مساء أمس الخميس)ط أن الإمارات العربية قد فرضت قيوداً على تمويل دراسة مواطنيها في المملكة المتحدة. ويأتي هذا في ظل قرار بريطانيا عدم حظر جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقًا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الإمارات العربية المتحدة قلقة بشأن التطرف الإسلامي في الجامعات البريطانية.

يُعدّ توقف التمويل الحكومي للدراسة في المملكة المتحدة أحدث فصول تدهور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.

فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تراكمت سلسلة من الخلافات بين البلدين: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نشب خلاف في بريطانيا حول محاولة مسؤولين إماراتيين شراء صحيفة "ديلي تلغراف" المرموقة.

وفي الوقت نفسه، تتهم بريطانيا الإمارات بدعم الميليشيات في الحرب الأهلية في السودان. يُضاف إلى ذلك التوتر الناجم عن دعوى قضائية رفعتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، المملوك للإماراتيين، بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

في الحوار بين البلدين، وبعد أن تساءلت بريطانيا عن سبب غياب مؤسساتها عن القائمة، ردّت الإمارات بأن الأمر لا يتعلق بتجاهلها، بل بعدم رغبتها في أن يصبح أبناؤها "متطرفين" في الجامعات.

في الوقت نفسه، تشير صحيفة فايننشال تايمز إلى أنه بين عامي 2023 و2024، سجلت الجامعات البريطانية زيادة في عدد الطلاب الذين تم الإبلاغ عنهم للسلطات للاشتباه في تورطهم فيما يسمى "التطرف الإسلامي". تمت إحالة 70 طالبًا من أصل ثلاثة ملايين طالب إلى برنامج الحكومة للوقاية من الإرهاب - أي ما يقرب من ضعف العام السابق.

خلال فترة حكم رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، أُثيرت تساؤلات حول قرار بريطانيا عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المسألة "قيد المراجعة". ومع ذلك، خلصت مراجعة حكومية للمنظمة منذ عام 2015 إلى عدم وجود صلة لها بأي نشاط إرهابي في بريطانيا أو ضدها.