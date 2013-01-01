يزور رام الله اليوم : ملادينوف يقود مجلس السلام لغزة بإدارة ترامب

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الاسرائيلية ان نيكولاي ملادينوف سيلتقي اليوم في رام الله مسؤولين من السلطة الفلسطينية عقب لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس.

وقال مسؤول أميركي أن نيكولاي ملادينوف هو خيار إدارة الرئيس ترامب ليكون المدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بغزة.

وأكد المسؤول الامريكي للوكالة الأمريكية أن ملادينوف هو اختيار إدارة ترامب ليكون المدير اليومي للمجلس على أرض الواقع.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس إنه تم اختيار مبعوث سابق للأمم المتحدة في الشرق الأوسط لتوجيه مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة.

يمثل تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي سارت ببطء منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر الذي أنهى أكثر من عامين من القتال بين إسرائيل وحماس.

أعلن بنيامين نتنياهو ذلك بعد لقائه مع ملادينوف في القدس، حيث وصفه بأنه المدير العام "المعين" للمجلس، والذي من المفترض أن يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من وقف إطلاق النار.

وأعلن ترامب أنه سيرأس مجلس الإدارة. ومن المتوقع إجراء تعيينات أخرى الأسبوع المقبل، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما في انتظار إعلان رسمي.

نيكولاي ملادينوف، الرجل الذي تم اختياره للعمل كمدير عام لمجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، هو سياسي بلغاري ومبعوث سابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، وقد عمل بشكل متكرر على تخفيف التوترات بين إسرائيل وحماس.

إن تعيينه - الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس وأكده مسؤول أمريكي - يجعله المسؤول الأعلى في هيئة دولية مكلفة بإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بعد عامين من الحرب.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن تشرف السلطة - التي سيرأسها ترامب - على حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة، ونزع سلاح حماس، ونشر قوة أمنية دولية، وسحب إضافي للقوات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار.

شغل ملادينوف منصب كبير مبعوثي الأمم المتحدة في العراق من عام 2013 إلى عام 2015، قبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، كبير مبعوثي المنظمة إلى الشرق الأوسط. وخلال فترة عمله تلك، ساهم في نزع فتيل العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحماس، ودعم فكرة التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.