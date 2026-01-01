  1. الرئيسية
الجمعة 09 يناير 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعا إلى وحدة الشعب ..خامنئي: مثيرو الشغب يريدون إرضاء ترامب وإيران لن تتراجع عن مبادئها



طهران /وكالات /

وضع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الاحتجاجات الجارية في بلاده ضمن إطار "تدخل خارجي"، معتبراً أن "يد أميركا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين" خلال "حرب الـ12 يوماً" التي شنتها على إيران.

وفي موقفه من التحركات في الشارع، قال خامنئي إن "عدداً من مثيري الشغب" يحاولون "إرضاء الرئيس الأميركي" عبر "تدمير الممتلكات العامة"، مؤكداً أن "إيران صامدة ولن تتراجع عن مبادئها"، وأنها "لن تخضع للعملاء الذين يعملون لمصلحة الخارج".

كما وجّه خامنئي رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي داعياً "ترامب" إلى "التركيز على المشاكل الداخلية" في بلاده، مجدداً اتهامه لمن وصفهم بـ"مثيري الشغب" بالسعي إلى التخريب لإرضاء واشنطن.

