موسكو: ضرب مواقع حيوية أوكرانية ردا على قصف مقر إقامة بوتين

الجمعة 09 يناير 2026 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: ضرب مواقع حيوية أوكرانية ردا على قصف مقر إقامة بوتين



موسكو/ وكالات/

أعلنت الدفاع الروسية، أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ "أوريشنيك"، على منشآت أوكرانية حيوية، وذلك ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة: "ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود ليلة 29 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، تطلق من البر والبحر، بما فيها نظام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى الأرضي المتنقل، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، ضد أهداف حيوية في أوكرانيا".

وأكد البيان أن الضربة حققت أهدافها، حيث تمت إصابة منشآت إنتاج المسيرات التي استخدمت في الهجوم الإرهابي (على مقر بوتين)، إضافة إلى مرافق للبنية التحتية للطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وشددت الدفاع الروسية على أن "أي أعمال إرهابية يرتكبها النظام الأوكراني المجرم لن تبقى دون رد".

وفي وقت سابق اليوم أفادت القوات المسلحة الأوكرانية بتعرض مقاطعة لفوف بغرب البلاد لضربة بصاروخ باليستي حلق بسرعة نحو 13000 كم في الساعة، وسط تقارير تشير إلى أنه صاروخ "أوريشنيك" الروسي.

فرط صوتي

واستخدم الجيش الروسي صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس لأول مرة في نوفمبر 2024، عندما استهدف مصنع "يوجماش" العسكري تحت الأرض في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك بشرق أوكرانيا في هجوم جاء ردا على محاولة أوكرانيا لضرب أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية و"ستورم شادو" البريطانية.

