رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد 15 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح، إثر قصف جيش الاحتلال مدارس، وخيام للنازحين، ومنشآت، وأحياء في قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، تأكيد الرئيس محمود عباس، أن العام 2026 سيكون عام الديمقراطية الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس خلال افتتاح دورة المجلس الثوري: 2026 سيكون عام الديمقراطية الفلسطينية

- 15 شهيدا بينهم 5 أطفال في قطاع غزة

- تصعيد خطير في محاكم الاحتلال العسكرية: المطالبة بإعدام أسير

- سانشيز: إسبانيا مستعدة لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين

- "الصحة" تنشر بيانا بشأن السحب الاحترازي لبعض منتجات حليب الأطفال من شركة "نستله"

- الاحتلال يخطر بالبدء بتنفيذ مشروع استيطاني لعزل وضم مناطق واسعة شرق القدس المحتلة

- القمة الأردنية الأوروبية: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط

- "الأونروا": المساعدات لغزة لا تلبي الاحتياجات ولا تزال دون المستوى المطلوب

- ماكرون: الولايات المتحدة "تتخلى تدريجيا" عن حلفاء و"تتجاهل القواعد الدولية"

"الأيام":

- 15 شهيدًا.. قصف مدفعي شرق غزة ومسيّرات تستهدف خيامًا ومدارس

- عدوان استيطاني واسع: تهجير عائلات وإحراق مركبات ومهاجمة منازل ومواطنين

- الرئيس: الدولة تشمل الضفة وغزة والقدس وعلى إسرائيل الاستجابة لمطالب العالم

- الاستيلاء على 140 دونما في الفندقومية.. هدم منزلين ومنشأة بنابلس ومسافر يطا

- إسرائيل تمنع موظفي منظمات إغاثية دولية من دخول غزة

- الاحتلال يخطر رسميًا بتنفيذ مشروع "إي1" الاستيطاني

- القمة الأردنية الأوروبية: حل الدولتين السبيل العادل والشامل لإنهاء الصراع

- قاضية اتحادية ترفض دعوى لإلزام واشنطن بإجلاء أميركيين من غزة

- "الأونروا" ستفتح مكتبًا في أنقرة خلال أسابيع

"القدس":

- 9 شهداء بقصف مدرسة وخيام

- الرئيس خلال افتتاح ثوري فتح: المؤتمر الثامن وانتخابات الوطني سيعقدان خلال العام

- ماكرون: واشنطن "تتخلى تدريجيا" عن حلفائها

- إصابات وإحراق مركبات بهجوم للمستوطنين على دير شرف

- الصحة: منتجات حليب الأطفال من "نستله" الملوثة لم تدخل الأسواق الفلسطينية

- سانشيز: إسبانيا مستعدة لإرسال قوات حفظ السلام الى فلسطين

- القمة الأردنية الأوروبية تؤكد دعمها لحل الدولتين والالتزام بوقف إطلاق النار

- الاحتلال يخطر بالبدء بتنفيذ مشروع استيطاني لضم شرق القدس