سوريا تعلن وقف إطلاق النار في مدينة حلب وإجلاء مقاتلي قسد إلى شرق الفرات

الجمعة 09 يناير 2026 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تعلن وقف إطلاق النار في مدينة حلب وإجلاء مقاتلي قسد إلى شرق الفرات



حلب/وكالات/

أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في أعقاب القتال ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب في الأيام الأخيرة.

وبحسب الوزارة، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب الساعة الثالثة صباحاً.

وطالبت الوزارة الجماعات المسلحة في هذه الأحياء بمغادرة المنطقة بحلول الساعة التاسعة صباحاً.

وشهدت حلب منذ الثلاثاء تصعيدًا عسكريًا بين الطرفين، تبادلت خلاله القوات الحكومية وقوات كردية الاتهامات بشأن المسؤولية عن تفجر المواجهات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا.

