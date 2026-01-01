سوريا تعلن وقف إطلاق النار في مدينة حلب وإجلاء مقاتلي قسد إلى شرق الفرات

حلب/وكالات/

أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في أعقاب القتال ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب في الأيام الأخيرة.

وبحسب الوزارة، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب الساعة الثالثة صباحاً.

وطالبت الوزارة الجماعات المسلحة في هذه الأحياء بمغادرة المنطقة بحلول الساعة التاسعة صباحاً.

وشهدت حلب منذ الثلاثاء تصعيدًا عسكريًا بين الطرفين، تبادلت خلاله القوات الحكومية وقوات كردية الاتهامات بشأن المسؤولية عن تفجر المواجهات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا.