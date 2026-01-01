  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع القناة 12 العبرية : الليكود يتقدمون وكتلة الائتلاف تتعزز على حساب المعارضة

الجمعة 09 يناير 2026 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 12 العبرية : الليكود يتقدمون وكتلة الائتلاف تتعزز على حساب المعارضة



القدس المحتلة/سما/

يشير استطلاع رأي أجرته قناة 12 الإسرائيلية إلى أنه إذا أُجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الليكود سيحافظ على موقعه كأكبر حزب، بـ 25 مقعدًا - بانخفاض مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق.

بحسب الاستطلاع، يأتي حزب نفتالي بينيت في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد، محافظاً على استقراره بـ 21 مقعداً. يليه الحزب الديمقراطي بزعامة يائير غولان بـ 12 مقعداً، بزيادة مقعد واحد عن الأسبوع الماضي.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ25 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ21 مقعدًا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 12.

"ييش عتيد"؛ 9 مقاعد.

"شاس"؛ 8 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 8.

"يَشار" 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 7 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 5 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش؛ 4.

ولا يتجاوز كل من "كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

بحسب الاستطلاع، تراجع تحالف المعارضة الصهيونية بمقعد واحد ليصبح عدد مقاعده 58 مقعداً، بينما تعزز التحالف ليصل إلى 52 مقعداً. وحافظت الأحزاب العربية مجتمعة على قوتها بعشرة مقاعد.

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع أن نتنياهو لا يزال متقدمًا على منافسيه المحتملين، فبالمقارنة بينه وبين رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، يرى 39% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 34% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما أجاب المتبقون من المشاركين بـ"لا أحد منهما" أو "لا أعلم".

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري: روسيا نفذت 3 رحلات إجلاء مسؤولين وعائلاتهم من إسرائيل بصورة عاجلة…

15 شهيدا فلسطينيا في خروقات إسرائيلية دامية لـ "هُـدنـة غَــزّة"

رويترز : محمد السنوار.. القيادي في “حماس” الذي قال إن “ضرب تل أبيب أسهل من شربة الماء”

انقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وترامب يهدد حكام طهران بارسالهم إلى جهنم ..

جيش الاحتلال يزعم : رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة

الرئيس الألماني: أمريكا تدمر النظام الدولي والعالم ينحدر إلى "وكر لصوص" ياخذ فيه عديمو الضمير كل ما يريدون ..

نتنياهو يلتقي رئيس مجلس السلام المرتقب "ميلادينوف" ويبحث "نزع سلاح غزة" وفقاً لخطة ترامب

الأخبار الرئيسية

IMG_3277

ايران: الحرس الثوري سيدخل المدن لتولي زمام الأمور بعد تصاعد التظاهرات وحرق مبان حكومية ..

انقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وترامب يهدد حكام طهران بارسالهم إلى جهنم ..

إسرائيل تمنع عمال إغاثة دوليين من دخول غزة ومنظمات تواجه خطر تعليق عملها

نتنياهو يلتقي رئيس مجلس السلام المرتقب "ميلادينوف" ويبحث "نزع سلاح غزة" وفقاً لخطة ترامب

IMG_3273

الرئيس الألماني: أمريكا تدمر النظام الدولي والعالم ينحدر إلى "وكر لصوص" ياخذ فيه عديمو الضمير كل ما يريدون ..

الاتصالات الفلسطينية