استطلاع القناة 12 العبرية : الليكود يتقدمون وكتلة الائتلاف تتعزز على حساب المعارضة

القدس المحتلة/سما/

يشير استطلاع رأي أجرته قناة 12 الإسرائيلية إلى أنه إذا أُجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الليكود سيحافظ على موقعه كأكبر حزب، بـ 25 مقعدًا - بانخفاض مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق.

بحسب الاستطلاع، يأتي حزب نفتالي بينيت في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد، محافظاً على استقراره بـ 21 مقعداً. يليه الحزب الديمقراطي بزعامة يائير غولان بـ 12 مقعداً، بزيادة مقعد واحد عن الأسبوع الماضي.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ25 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ21 مقعدًا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 12.

"ييش عتيد"؛ 9 مقاعد.

"شاس"؛ 8 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 8.

"يَشار" 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 7 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 5 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش؛ 4.

ولا يتجاوز كل من "كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

بحسب الاستطلاع، تراجع تحالف المعارضة الصهيونية بمقعد واحد ليصبح عدد مقاعده 58 مقعداً، بينما تعزز التحالف ليصل إلى 52 مقعداً. وحافظت الأحزاب العربية مجتمعة على قوتها بعشرة مقاعد.

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع أن نتنياهو لا يزال متقدمًا على منافسيه المحتملين، فبالمقارنة بينه وبين رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، يرى 39% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 34% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما أجاب المتبقون من المشاركين بـ"لا أحد منهما" أو "لا أعلم".