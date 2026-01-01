مستعمرون يحرقون غرفة صفية ويخطون شعارات عنصرية في مدرسة جالود جنوب نابلس

نابلس / سما /

هاجم مستعمرون، فجر اليوم الجمعة، مدرسة جالود الثانوية المختلطة جنوب نابلس، وأقدموا على إحراق أحد الصفوف الدراسية داخل المدرسة، إضافة إلى خطّ شعارات عنصرية ومعادية على جدرانها، ما ألحق أضرارا مادية جسيمة بمرافق المدرسة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن الهجوم وقع في ساعات الفجر الأولى، حيث تسلل المستعمرون إلى حرم المدرسة، وأضرموا النار داخل غرفة صفية، قبل أن ينسحبوا من المكان، تاركين خلفهم شعارات عنصرية تهدف إلى بثّ الخوف والترهيب في نفوس الطلبة والمعلمين.

من جهته، أدان مدير عام التربية والتعليم في جنوب نابلس سامر الجمل هذا الاعتداء، واعتبره استهدافا مباشراً للعملية التعليمية وحق الطلبة في التعليم الآمن، مطالبا المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حدّ لاعتداءات المستعمرين المتكررة بحق المدارس.

يذكر أن مدرسة جالود الثانوية المختلطة تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات المستعمرين.