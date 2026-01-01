ايران: الحرس الثوري سيدخل المدن لتولي زمام الأمور بعد تصاعد التظاهرات وحرق مبان حكومية ..

طهران / وكالات /

صرّح مسؤول حكومي إيراني رفيع المستوى لصحيفة نيويورك تايمز بأن "الحرس الثوري سيدخل المدن قريبًا".

وأضاف أن العديد من المسؤولين كانوا يتواصلون ويتبادلون الرسائل فيما بينهم، عاجزين عن إيجاد طريقة لوقف موجة الاحتجاجات المتصاعدة.

وأشار إلى أن الحرس الثوري - المكلف عادةً بتأمين حدود إيران وليس الأمن الداخلي - هو على الأرجح من سيتولى زمام الأمور.

وأفاد شهود عيان لصحيفة نيويورك تايمز أنهم شاهدوا حشودًا تتجمع في أحياء متفرقة من العاصمة طهران، ومدن أخرى مثل مشهد وبوشهر وشيراز وأصفهان. وذكروا أن حشود المتظاهرين كانت متنوعة، تضم رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا.

وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت الليلة الماضية إضرام النار في مبانٍ حكومية ورموز للسلطة في أنحاء البلاد، بما في ذلك طهران. في الساعات الأولى من المساء، كانت المظاهرات هادئة في معظمها، ولكن مع حلول الليل، اشتد الغضب، وأضرم المتظاهرون النار في سيارات ومبانٍ وأشياء في الشوارع. ومن بين ما سُجّل، حرائق في شوارع ميدان كاج في طهران، حيث شوهد الآلاف في الشوارع. وفي كرج، غرب طهران، سُجّل متظاهرون يفرون بعد سماع دويّ إطلاق نار.

بدأت الاحتجاجات في إيران قبل نحو أسبوعين، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية، الريال. وامتدت المظاهرات من السوق الكبير في طهران إلى مدن أخرى، وشهدت الليلة الماضية تصاعداً حاداً في حجمها. وذكر موقع "إيران إنترناشونال" المعارض أن ملايين الأشخاص خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد خلال النهار.

أعلنت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" أن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا خلال 12 يومًا من الاحتجاجات بلغ 42 قتيلاً.