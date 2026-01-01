الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70كم/ ساعة والبحر مائجا.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، باردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم/ ساعة والبحر مائجا.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، باردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو صاف إلى غائم جزئيا، باردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات النهار تنشط سرعة الرياح وفي ساعات الليل تسقط الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ ساعة والبحر مائجا.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يومي الجمعة والسبت من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، ومن شدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر.