القناة 13 العبرية : بحرية جيش الاحتلال أطلقت النار على سفينة مصرية دخلت مياه غزة

القدس المحتلة/سما/

قالت "القناة 13" العبرية مساء يوم الخميس، إن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على سفينة حربية مصرية دخلت مياه غزة.

وفي التفاصيل، قالت القناة العبرية إن سفينة حربية مصرية دخلت مياه غزة وهي منطقة محظورة الملاحة، فأطلقت سفن حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية النار عليها.

وأضافت أن السفينة المصرية عادت أدراجها إلى المياه الإقليمية المصرية.

ووفق المصدر ذاته، غادرت السفينة المصرية شبه جزيرة سيناء ودخلت المنطقة البحرية التي يفرض عليها الأسطول الإسرائيلي حصارا بحريا.

وعندما تم رصد السفينة، أُرسلت سُفن حربية من قاعدة أسدود البحرية وطالبت السفينة المصرية بالعودة إلى مصر، وبينما كانت تواصل سيرها نحو غزة، أطلقت السفن الحربية طلقات تحذيرية عليها، وعندها فقط استدارت السفينة المصرية وعادت أدراجها.

وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي للقناة 13 مساء الخميس، بأن المصريين يتحملون مسؤولية هذا الحادث، وقد أقروا بمسؤوليتهم عنه.