  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القناة 13 العبرية : بحرية جيش الاحتلال أطلقت النار على سفينة مصرية دخلت مياه غزة

الخميس 08 يناير 2026 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 العبرية : بحرية جيش الاحتلال أطلقت النار على سفينة مصرية دخلت مياه غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت "القناة 13" العبرية مساء يوم الخميس، إن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على سفينة حربية مصرية دخلت مياه غزة.

وفي التفاصيل، قالت القناة العبرية إن سفينة حربية مصرية دخلت مياه غزة وهي منطقة محظورة الملاحة، فأطلقت سفن حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية النار عليها.

وأضافت أن السفينة المصرية عادت أدراجها إلى المياه الإقليمية المصرية.

ووفق المصدر ذاته، غادرت السفينة المصرية شبه جزيرة سيناء ودخلت المنطقة البحرية التي يفرض عليها الأسطول الإسرائيلي حصارا بحريا.

وعندما تم رصد السفينة، أُرسلت سُفن حربية من قاعدة أسدود البحرية وطالبت السفينة المصرية بالعودة إلى مصر، وبينما كانت تواصل سيرها نحو غزة، أطلقت السفن الحربية طلقات تحذيرية عليها، وعندها فقط استدارت السفينة المصرية وعادت أدراجها.

وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي للقناة 13 مساء الخميس، بأن المصريين يتحملون مسؤولية هذا الحادث، وقد أقروا بمسؤوليتهم عنه.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح وفق هذه الآلية ..

الاعلام العبري: روسيا نفذت 3 رحلات إجلاء مسؤولين وعائلاتهم من إسرائيل بصورة عاجلة…

رويترز : محمد السنوار.. القيادي في “حماس” الذي قال إن “ضرب تل أبيب أسهل من شربة الماء”

14 شهيدا فلسطينيا في خروقات إسرائيلية دامية لـ "هُـدنـة غَــزّة"

جيش الاحتلال يزعم : رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة

جيش الاحتلال : إكمال الاستعدادات لإقامة "غزة الجديدة" خلال أسابيع

ترامب يفجر مفاجأة بخصوص الرئيس الكولومبي.. ماذا سيجري في البيت الأبيض؟

الأخبار الرئيسية

انقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وترامب يهدد حكام طهران بارسالهم إلى جهنم ..

إسرائيل تمنع عمال إغاثة دوليين من دخول غزة ومنظمات تواجه خطر تعليق عملها

نتنياهو يلتقي رئيس مجلس السلام المرتقب "ميلادينوف" ويبحث "نزع سلاح غزة" وفقاً لخطة ترامب

IMG_3273

الرئيس الألماني: أمريكا تدمر النظام الدولي والعالم ينحدر إلى "وكر لصوص" ياخذ فيه عديمو الضمير كل ما يريدون ..

14 شهيدا فلسطينيا في خروقات إسرائيلية دامية لـ "هُـدنـة غَــزّة"

الاتصالات الفلسطينية