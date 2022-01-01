  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وترامب يهدد حكام طهران بارسالهم إلى جهنم ..

الخميس 08 يناير 2026 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وترامب يهدد حكام طهران بارسالهم إلى جهنم ..



طهران / وكالات /

أفادت شركة NetBlocks، وهي شركة تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بانقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران.


ووفقا لوسائل الاعلام في ايران فانه ووسط دعوات من المعارضة الإيرانية لتصعيد الاحتجاجات الليلة، أفادت التقارير بقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء إيران - على ما يبدو كجزء من خطوة من جانب النظام لجعل تنظيم المظاهرات وتوزيع الوثائق أكثر صعوبة.

وكشفت مجموعة ‌مراقبة الإنترنت "‌نتبلوكس"، الخميس، عن انقطاع الإنترنت بشكل تام في أنحاء إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وفي وقت سابق من الخميس، تحدث رضا بهلوي، نجل الشاه محمد رضا الذي أطاحته ثورة الخميني عام 1979، عن احتمال انقطاع الإنترنت.

وقال بهلوي إن التحركات الاحتجاجية بلغت مستوى "غير مسبوق"، داعيا في رسالة عبر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي إلى تحركات جديدة واسعة مساء الخميس.

واعتبر أن السلطات تبدي "خشية" كبيرة من الاحتجاجات، محذرا من أنها قد تلجأ إلى "قطع الاتصال بالإنترنت" لإخمادها.

واستخدمت قوات الأمن في إيران الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق محتجين في أنحاء عدة من البلاد، مع استمرار التحركات التي اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، ودعوة المعارضة في الخارج إلى احتجاجات إضافية وإضرابات في إيران، الخميس.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي دخلت يومها الثاني عشر، ليشمل مطالب سياسية مناهضة للسلطات، وعلى رأسها المرشد علي خامنئي الذي يتولى منصبه منذ عام 1989.

وتعد هذه الاحتجاجات الأوسع في إيران منذ تظاهرات عامي 2022 و2023، التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها عند شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد الملابس الصارمة المفروضة على النساء.

من جهته هدد الرئيس الأمريكي ترامب ايران للمرة الثالثة خلال 12 يوما قائلا:" لا أريد أن أقول ما إذا كان النظام في إيران سيسقط أم لا، لكنني سأقول إنهم ليسوا في وضع جيد، بل في وضع سيئ جدا".

 

واضاف "لقد أبلغتهم أنه إذا بدأوا بقتل الناس خلال الاحتجاجات، فسوف نضربهم بقوة شديدة".

 

وتابع "نحن نتابع الأمر عن كثب شديد، وهم يعلمون ذلك، وقد قيل لهم بشكل حازم جدا إنه إذا قتلوا المتظاهرين فسيدفعون الثمن غاليا في جهنم".

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح وفق هذه الآلية ..

الاعلام العبري: روسيا نفذت 3 رحلات إجلاء مسؤولين وعائلاتهم من إسرائيل بصورة عاجلة…

رويترز : محمد السنوار.. القيادي في “حماس” الذي قال إن “ضرب تل أبيب أسهل من شربة الماء”

14 شهيدا فلسطينيا في خروقات إسرائيلية دامية لـ "هُـدنـة غَــزّة"

جيش الاحتلال يزعم : رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة

جيش الاحتلال : إكمال الاستعدادات لإقامة "غزة الجديدة" خلال أسابيع

ترامب يفجر مفاجأة بخصوص الرئيس الكولومبي.. ماذا سيجري في البيت الأبيض؟

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تمنع عمال إغاثة دوليين من دخول غزة ومنظمات تواجه خطر تعليق عملها

نتنياهو يلتقي رئيس مجلس السلام المرتقب "ميلادينوف" ويبحث "نزع سلاح غزة" وفقاً لخطة ترامب

IMG_3273

الرئيس الألماني: أمريكا تدمر النظام الدولي والعالم ينحدر إلى "وكر لصوص" ياخذ فيه عديمو الضمير كل ما يريدون ..

14 شهيدا فلسطينيا في خروقات إسرائيلية دامية لـ "هُـدنـة غَــزّة"

الاعلام العبري: روسيا نفذت 3 رحلات إجلاء مسؤولين وعائلاتهم من إسرائيل بصورة عاجلة…

الاتصالات الفلسطينية