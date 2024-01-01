نتنياهو: جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية.

‌وحسب إعلام عبري، أضاف مكتب نتنياهو، أن اتفاق وقف النار بلبنان ينص على نزع سلاح حزب الله بالكامل، معتبرا أن نزع سلاح حزب الله بالكامل أمر بالغ الأهمية لأمننا ومستقبل لبنان.

وأكد الجيش اللبناني يوم الخميس أن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وأوضح الجيش في بيان أن المرحلة الأولى ركزت على توسيع الحضور العملاني للمؤسسة العسكرية، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الجيش إلى أن العمل في هذا القطاع ما زال مستمرا إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات المعروفة بـRFAs، بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة نهائية لا رجوع عنها.

ولفت الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تقيد الوصول إلى بعض المناطق، فضلا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة، ولا سيما في محيط هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.

وأضاف أن تأخر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش يشكل عاملا مؤثرا في وتيرة تنفيذ المهام، ما يزيد من التحديات الميدانية القائمة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كتبت تحت عنوان "الخدعة اللبنانية" مقالا، قالت فيه إنه "كما توقعت إسرائيل، أعلن الجيش اللبناني أن جنوب البلاد جرى تجريده من سلاح حزب الله. غير أن الجيش الإسرائيلي رصد نمطا تكرر مرارا: الجيش اللبناني يصل إلى النقاط التي أرسل إليها، لكنه بدل تدمير السلاح يقوم بتخزينه في مستودعات باعتباره نوعا من "حل مرحلي" في مواجهة حزب الله، يتمثل في "مصادرة" السلاح وعدم تدميره بالكامل. ومع هذه الصورة، تبدو العملية الإسرائيلية في لبنان مسألة وقت لا أكثر.