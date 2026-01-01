  1. الرئيسية
نتنياهو يلتقي رئيس مجلس السلام المرتقب "ميلادينوف" ويبحث "نزع سلاح غزة" وفقاً لخطة ترامب

الخميس 08 يناير 2026 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلتقي رئيس مجلس السلام المرتقب "ميلادينوف" ويبحث "نزع سلاح غزة" وفقاً لخطة ترامب



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن عقد اجتماع بين بنيامين نتنياهو والمبعوث الأممي السابق "نيكولاي ميلادينوف"، وذلك في إطار ترتيبات تتعلق بمستقبل قطاع غزة والإدارة الأمنية والسياسية المقترحة له.

تعيين مرتقب في "مجلس السلام"

وكشف البيان أن ميلادينوف من المقرر أن يشغل منصب المدير التنفيذي لـ "مجلس السلام" في قطاع غزة، وهو كيان يبدو أنه سيكون له دور محوري في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بإدارة شؤون القطاع وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية.

شروط نتنياهو ومستقبل غزة

وخلال اللقاء، حدد نتنياهو ملامح الرؤية الإسرائيلية لمستقبل القطاع، مشدداً على نقاط جوهرية شملت:

تفكيك سلاح حماس: اشتراط إنهاء الوجود العسكري للحركة بشكل كامل.

منطقة منزوعة السلاح: أكد نتنياهو ضرورة تحويل قطاع غزة إلى منطقة مجردة من السلاح.

المرجعية السياسية: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لما ورد في "خطة ترامب" والتي تتضمن تصورات خاصة بالترتيبات الأمنية والسيادية في المنطقة.

