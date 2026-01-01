اربعة منهم في مسيرة إنتحارية بمنطقة المواصي ..6 شهداء منذ فجر اليوم في قطاع غزة ..

غزة /سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الخميس، 16 اعتداءً وانتهاكًا جديدًا لـ "هدنة غزة"، شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا، إضافة إلى إطلاق نار من الآليات العسكرية، أدت لارتقاء 6 شهداء، في مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، إثر قصف الاحتلال لخيمة عائلة الفرا، التي تؤوي نازحين في محيط شارع 5 بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية من "وحدة الإسعاف والطوارئ"، أن طفلة فلسطينية استشهدت، صباح اليوم، بنيران قوات الاحتلال التي استهدفت منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا للاجئين والنازحين، شمالي قطاع غزة. بينما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الطفلة همسة نضال حوسو (11 عامًا)، قد استشهدت بنيران الاحتلال في منطقة الفالوجا، غربي مخيم جباليا للاجئين والنازحين، شمالي قطاع غزة.

واستشهد المواطن صالح عبد الله القصاص، إثر إصابته جراء إلقاء طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنبلة في منطقة الشيخ ناصر جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث جرى نقله إلى مجمع ناصر الطبي قبل الإعلان عن استشهاده.

وانتشلت الطواقم المختصة جثماني شهيدين من عائلة النحال من تحت أنقاض منزلهم الذي كان قد دُمّر سابقًا، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بعد جهود بحث استمرت لساعات وسط الركام.

ونوهت مصادر طبية من مستشفى المعمداني إلى وصول إصابة خطيرة للمستشفى إثر استهداف آليات الاحتلال العسكرية للمواطنين المدنيين على مفترق الكويت شرق حي الزيتون، بمدينة غزة.

وذكر مجمع ناصر الطبي، أن امرأة أصيبت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها، جنوب غرب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، بغارة واحدة على الأقل، ظهر اليوم الخميس، أرضًا خالية في منطقة المخابرات، محيط مستشفى حمد، شمال غربي مدينة غزة. تزامنًا إطلاق الآليات العسكرية النار بكثافة شرقي حيّ الزيتون.

واستهدفت آليات الاحتلال العسكرية، صباح الخميس، المناطق الجنوبية الغربية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بإطلاق نار كثيف.

وجددت آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم الخميس، إطلاق النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ونبهت المصادر إلى أن طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تُطلق النار، شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية.

وقالت المصادر إن آليات الاحتلال العسكرية والطيران المروحي الحربي فتحا نيرانهما باتجاه مناطق شرق مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.