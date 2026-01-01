الاعلام العبري: روسيا نفذت 3 رحلات إجلاء مسؤولين وعائلاتهم من إسرائيل بصورة عاجلة…

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 14 العبرية يوم الخميس، إن روسيا نفذت 3 رحلات إجلاء من إسرائيل خلال أقل من يوم واحد، دون توضيح سبب هذه الخطوة بشكل رسمي.

وأفادت تقارير إعلامية في روسيا وإيران، بأن موسكو نفّذت ثلاث رحلات إجلاء من إسرائيل في أقل من 24 ساعة، نُقل خلالها مسؤولون وعائلاتهم إلى أراضيها. ولم يُعلن رسمياً عن سبب هذه الخطوة.

وبحسب التقارير، يجري إجلاء السكان بوتيرة أسرع من المعتاد، ما يشير ظاهرياً إلى وصول معلومات هامة إلى موسكو.

ولم يصدر عن الكرملين أي تفاصيل رسمية بشأن هذا الإجراء غير المعتاد.