وزير الخارجية الإسرائيلي يسخر من فلسطين ويصفها بـ"الدولة الافتراضية"

الخميس 08 يناير 2026 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

سخِر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من دولة فلسطين، واصفا إياها بأنها "دولة افتراضية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي،  الثلاثاء.

ونشرت مواقع وحسابات إسرائيلية،، تصريحات الوزير الإسرائيلي خلال زيارته للإقليم الانفصالي بعد أقل من أسبوعين من اعتراف إسرائيل بالإقليم "دولة مستقلة"، مما أثار ردود فعل عربية ودولية رافضة.

وقال ساعر خلال كلمته إنه "على عكس فلسطين، فإن أرض الصومال ليست دولة افتراضية. إنها دولة قائمة وفعالة. أرض الصومال دولة تعمل بكامل طاقتها، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي"، على حد زعمه.

وأضاف ساعر أن "أرض الصومال موالية للغرب وصديقة لإسرائيل".

ووصل ساعر إلى الإقليم الانفصالي، الذي تعتبره الصومال جزءا من أراضيها، أمس الثلاثاء والتقى رئيس الإقليم عبد الرحمن عرو.

واعترفت إسرائيل رسميا بالإقليم الانفصالي يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي "دولة مستقلة وذات سيادة".

وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات حادّة من جانب الاتحاد الأفريقي ومصر والاتحاد الأوروبي، التي تشدّد على سيادة الصومال الذي يشهد حربا واضطرابات.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي إن إقليم "أرض الصومال" الانفصالي قَبِل 3 شروط من إسرائيل، وهي "إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، والانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

