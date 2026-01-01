  1. الرئيسية
ترامب : الولايات المتحدة ستحكم فنزويلا لسنوات و يدرس إمكان شراء غرينلاند

الخميس 08 يناير 2026 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : الولايات المتحدة ستحكم فنزويلا لسنوات و يدرس إمكان شراء غرينلاند



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تدير بلاده فنزويلا لسنوات وتنتج النفط.

صرّح بذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، مضيفًا: "الوقت كفيل بإثبات ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كانت الرقابة ستستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو سنة أو أكثر، أجاب: "أعتقد أنها ستستمر لفترة أطول بكثير.

و أفاد البيت الأبيض بأن دونالد ترامب درس مع فريقه شراء غرينلاند من الدنمارك، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي يفضّل الدبلوماسية لكنه لا يستبعد احتمال العمل العسكري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية ردا على سؤال بشأن عرض أميركي محتمل لشراء الإقليم الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي “إن هذا الأمر يدرسه بشكل فاعل الرئيس وفريقه للأمن القومي في الوقت الراهن”.
 
وأشارت إلى أن فريق ترامب يبحث حاليا في صفقة محتملة.
 
وشدّدت على أن ترامب يعتقد أن الاستحواذ على غرينلاند يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
 
وقالت ليفيت “هو يرى أن من مصلحة الولايات المتحدة ردع العدوان الروسي والصيني في منطقة القطب الشمالي. لذلك فإن فريقه يبحث حاليا في صفقة شراء محتملة”.
ولدى سؤالها عن سبب عدم استبعاد ترامب العمل العسكري ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، أوردت ليفيت “كل الخيارات تبقى دائما مطروحة بالنسبة الى الرئيس ترامب”.
لكنها لفتت إلى أن “الخيار الأول للرئيس يبقى دائما الدبلوماسية”.

