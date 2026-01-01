  1. الرئيسية
اسرائيل تنقل سيارات إسعاف إلى الدروز في السويداء

الخميس 08 يناير 2026 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تواصل تل أبيب العبث في الملف السوري من خلال الدروز في السويداء، فقد كشف موقع صحيفة يديعوت احرنوت أن إسرائيل نقلت خمس سيارات إسعاف إلى السويداء، وهي مجهزة تجهيزًا كاملًا بحجة تقديم المساعدة لأفراد الطائفة الدرزية، الذين سيتمكنون الآن من تقديم وتلقي الخدمات الطبية الطارئة.

ليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها اسرائيل دعم للطائفة الدرزية في سورية فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست مؤخراً عن مشروع إسرائيلي لتسليحهم ، حيث أُلقيت ذخائر من الجو بعد تسعة أيام فقط من الإطاحة ببشار الأسد من السلطة.

وتم تسليح "المجلس العسكري" الدرزي في السويداء بنحو 500 بندقية وذخيرة وسترات واقية.

بحسب صحيفة أمريكية، تُقدّم إسرائيل أيضاً دفعة شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3000 مقاتل درزي، وتواصل إسقاط معدات عسكرية، كالدروع الواقية والإمدادات الطبية، من الجوّ للمقاتلين.

ووفقاً لقادة دروز في سوريا تحدّثوا للصحيفة، فإنّ إسرائيل تُقوّض فعلياً قدرة الشرع على تركيز السلطة في بلاده.

