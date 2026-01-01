  1. الرئيسية
الخميس 08 يناير 2026 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابتداءً من الليلة: أمطار وفيضانات ورياح قوية تصل إلى 100 كم/ساعة



رام الله/سما/

من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس غائماً جزئياً مع وجود سحب عالية. ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً، لكنها ستكون أعلى من المعتاد.

وبحسب الأرصاد الإسرائيلية في النصف الثاني من الليل، ومع اقتراب صباح الجمعة، ستبدأ الأمطار المتقطعة بالهطول مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، أولاً في الشمال ، ثم ستنتشر سريعاً إلى الوسط وحتى شمال النقب. ستشتد الرياح بشكل ملحوظ، خاصة على طول السهل الساحلي.

صرح أمير جفعاتي، مدير دائرة الأرصاد الجوية، في مقابلة مع موقع "واي نت" الإخباري، أنه "من المتوقع هبوب رياح قوية غدًا، تبلغ ذروتها يوم السبت برياح تصل سرعتها إلى 90 كم/ساعة، وقد تصل إلى 100 كم/ساعة".

وأضاف جفعاتي: "سيكون الطقس عاصفًا غدًا، لكن لفترة قصيرة.

من المتوقع هطول أمطار متقطعة غداً الجمعة، مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة.

كما يُتوقع حدوث فيضانات في النقب والبحر الميت. ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكنها ستبقى ضمن المعدل الطبيعي لهذا الموسم. في المساء وخلال الليل (بين الجمعة والسبت)، ستخف حدة الأمطار تدريجياً.

