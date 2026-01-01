جيش الاحتلال : إكمال الاستعدادات لإقامة "غزة الجديدة" خلال أسابيع

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن الاستعدادات لإقامة ما يُعرف بـ"غزة الجديدة" ستكتمل خلال أسابيع قليلة، بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض والهدم في منطقة رفح شمال قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أمريكية لنقل سكان القطاع إلى المنطقة المخصصة لـ"غزة الجديدة" في المرحلة الثانية من الخطة.

وقالت المصادر إن نحو 70% من أعمال إزالة الأنقاض والهدم قد أنجزت حتى الآن، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ المشروع الذي أُطلق عليه اسم "رفح الخضراء" بنفسها.

وفي الوقت نفسه، أشارت مصادر سياسية إلى تصاعد الضغط الأمريكي للإسراع ببدء المرحلة الثانية، معتبرين أن الانتهاء من إزالة الأنقاض يشكل خطوة محورية قد تؤثر على عملية اتخاذ القرار في إسرائيل، في الوقت الذي لم تُستعد جثمان الاسير الإسرائيلي رن جاويلي بعد إلى إسرائيل.