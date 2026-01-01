  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ترامب يعلن الأسبوع المقبل عن مجلس السلام في غزة

الخميس 08 يناير 2026 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن الأسبوع المقبل عن مجلس السلام في غزة



غزة / سما /

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل عن إنشاء مجلس سلام غزة كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقاً لاثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين.

سيتولى مجلس السلام، الذي سيرأسه ترامب وسيضم حوالي 15 زعيماً من جميع أنحاء العالم، الإشراف على الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية وعملية إعادة بناء قطاع غزة.

يأتي الإعلان المتوقع لمجلس السلام بعد أن وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار خلال اجتماعه مع ترامب في مارالاغو الأسبوع الماضي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "يتم إرسال الدعوات إلى الدول الرئيسية للانضمام إلى المجلس".

ومن بين الدول المتوقع أن تكون أعضاء في المجلس: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وتركيا، ودول أخرى، وفقًا للمصادر.

وسيكون ممثل مجلس السلام على الأرض هو المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

يزور ملادينوف إسرائيل هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نتنياهو ومسؤولين آخرين، وذلك قبل إعلان ترامب المرتقب.

قد يُعقد الاجتماع الأول لمجلس السلام خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من هذا الشهر.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: بن سلمان يضغط من أجل إدخال تركيا إلى غزة والاجتماع مع ترامب سيُغير موازين القوى المحيطة بمستقبل القطاع

خطوة تاريخية.. إعلام عبري يكشف عن موافقة سورية على افتتاح إسرائيل “مكتب ارتباط” لها في العاصمة دمشق

المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها وتدخل في علاقة مع مصرفي لبناني..

إسرائيل تتأهب لسيناريو شنها عدوانا جديدا على 6 جبهات.. إعلام عبري: نتنياهو حصل على ضوء أخضر من ترامب للتصعيد

الجيش الاسرائيلي : زيادة إدخال المساعدات إلى غزة يعزز موارد حماس المالية

وزير الخارجية اللبناني يهدد بتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة ..

فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن بالاستيلاء على جرينلاند ..

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح وفق هذه الآلية ..

نتنياهو : ضوء اخضر من ترامب لمهاجمة لبنان ..

شهيدان بقصف الاحتلال الاسرائيلي منزلاً في حي التفاح في غزة

مصر تستضيف وفد حماس الأسبوع المقبل..

إسرائيل تتأهب لسيناريو شنها عدوانا جديدا على 6 جبهات.. إعلام عبري: نتنياهو حصل على ضوء أخضر من ترامب للتصعيد

الاتصالات الفلسطينية