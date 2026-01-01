ترامب يعلن الأسبوع المقبل عن مجلس السلام في غزة

غزة / سما /

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل عن إنشاء مجلس سلام غزة كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقاً لاثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين.

سيتولى مجلس السلام، الذي سيرأسه ترامب وسيضم حوالي 15 زعيماً من جميع أنحاء العالم، الإشراف على الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية وعملية إعادة بناء قطاع غزة.

يأتي الإعلان المتوقع لمجلس السلام بعد أن وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار خلال اجتماعه مع ترامب في مارالاغو الأسبوع الماضي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "يتم إرسال الدعوات إلى الدول الرئيسية للانضمام إلى المجلس".

ومن بين الدول المتوقع أن تكون أعضاء في المجلس: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وتركيا، ودول أخرى، وفقًا للمصادر.

وسيكون ممثل مجلس السلام على الأرض هو المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

يزور ملادينوف إسرائيل هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نتنياهو ومسؤولين آخرين، وذلك قبل إعلان ترامب المرتقب.

قد يُعقد الاجتماع الأول لمجلس السلام خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من هذا الشهر.