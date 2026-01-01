  1. الرئيسية
نتنياهو : ضوء اخضر من ترامب لمهاجمة لبنان ..

الأربعاء 07 يناير 2026 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث العبرية " كان" مساء يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء في حكومته بوجود ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن هجوم في لبنان.

ويأتي  ذلك بعد أيام قليلة من تقرير ذكرت "كان" نقلا عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل تدرس شن عملية في لبنان من أجل القضاء على "تهديد حزب الله".

وحسب "كان"، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع الهجمات الإسرائيلية في لبنان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في فلوريدا في أواخر ديسمبر.

ووفق هيئة البث، تمكن "حزب الله"  في ظل وقف إطلاق النار، من إعادة تأهيل نفسه إلى حد ما، كما زعم مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة اللبنانية تقف عاجزة أمام الحزب.

وأضافت المصادر أن إدارة ترامب لا تستبعد إمكانية قيام إسرائيل بعملية ضد "حزب الله"، لكنها أضافت أن نتنياهو طُلب منه الانتظار في اتخاذ القرار للسماح بإجراء مزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية.

ويأتي هذا التقييم في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية–الإسرائيلية، ومع تصاعد الحديث داخل إسرائيل عن فشل المسار السياسي والدبلوماسي في فرض نزع سلاح حزب الله، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية الدقيقة.

