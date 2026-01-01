مصر تستضيف وفد حماس الأسبوع المقبل..

القاهرة /سما/

تستضيف العاصمة المصرية "القاهرة"، وفداً من حركة حماس في محادثات، الأسبوع المقبل، لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح مصدر فلسطيني مقرب من حركة حماس لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الزيارة المرتقبة سوف "تتناول بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وأبرزها إقرار أسماء لجنة إدارة قطاع غزة (التكنوقراط)، بهدف دفع مراحل تنفيذ الاتفاق".

وأشار المصدر إلى أن المحادثات التي سيترأسها رئيس الحركة وفريق التفاوض، خليل الحية، ستبدأ الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد الوصول.

وتواصلت الصحيفة، مع مصدرين فلسطينيين اثنين مقربين من "فتح" أكدا أهمية الدور المصري بشأن ترتيبات المرحلة الثانية، في مواجهة عراقيل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي ظهرت، الثلاثاء، بإعلانه عدم فتح معبر رفح إلا بعودة الجثة الأخيرة.

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن نتنياهو أصر على رفضه فتح معبر رفح الحدودي في قطاع غزة مع مصر، إلا بعد عودة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في القطاع، ران غويلي، وأكد وجود اتفاقيات مع الإدارة الأميركية تقضي بذلك.

وهذا التراجع الإسرائيلي عن تنفيذ فتح معبر رفح، الذي كان يفترض أن يتم مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق غزة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جاء عقب نقل صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، عن مصادر مطلعة، أن "معبر رفح الحدودي من المقرر أن يُفتح قريباً في الاتجاهين، وأن قوات أوروبية سيكون لها دور مركزي في إدارة المعبر"، مؤكدة أن "هذه القوات وصلت بالفعل إلى (إسرائيل)، وهي جاهزة للانتشار في المنطقة".