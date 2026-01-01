  1. الرئيسية
مقتل عنصرين من حماس على يد ميليشيا تدعمها إسرائيل في غزة

الأربعاء 07 يناير 2026 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أعلنت ميليشيا فلسطينية متعاونة مع إسرائيل يوم الأربعاء، أنها قتلت عنصرين من حماس في جنوب غزة، مما يمثل تحديًا لحماس بعد أن مكّنت إسرائيل خصومها في المناطق الخاضعة لسيطرتها العسكرية.

أعلنت الجماعة المسلحة المعروفة باسم القوات الشعبية في بيان لها أنها نفذت إغارة في رفح، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر حماس رفضا الاستسلام، واعتقال ثالث. 

ونشرت صورة قالت إنها لأحد القتلى.

رفضت حماس، التي تصنف هذه الجماعات بأنها "متعاونة"، التعليق على هذا الادعاء.
 وتقع رفح في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية أبرمت في أكتوبر بين إسرائيل وحماس.

وأدى ظهور هذه الجماعات، رغم صغر حجمها وحصرها في مناطق محددة، إلى زيادة الضغوط على حماس، وقد يُعقّد جهود تحقيق الاستقرار وتوحيد قطاع غزة المنقسم، الذي مزقته سنتان من الحرب. ولا تزال هذه الجماعات غير شعبية بين السكان المحليين، نظراً لخضوعها للسيطرة الإسرائيلية.

