فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن بالاستيلاء على جرينلاند ..

باريس / وكالات /

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن فرنسا تعمل مع شركائها الأوروبيين على وضع خطة للرد في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند، بحسب"رويترز".

وأضاف بارو أن الموضوع سيُطرح للنقاش خلال اجتماعه المزمع اليوم مع وزيري خارجية ألمانيا وبولندا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش خيارات للاستيلاء على غرينلاند، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي إذا لزم الأمر، في محاولة لإحياء طموحه للسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية، رغم الاعتراضات الأوروبية.