  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن بالاستيلاء على جرينلاند ..

الأربعاء 07 يناير 2026 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن بالاستيلاء على جرينلاند ..



باريس / وكالات /

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن فرنسا تعمل مع شركائها الأوروبيين على وضع خطة للرد في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند، بحسب"رويترز".

وأضاف بارو أن الموضوع سيُطرح للنقاش خلال اجتماعه المزمع اليوم مع وزيري خارجية ألمانيا وبولندا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش خيارات للاستيلاء على غرينلاند، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي إذا لزم الأمر، في محاولة لإحياء طموحه للسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية، رغم الاعتراضات الأوروبية.

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في ايران ..

تستهدف التنظيمات الفلسطينية وحزب الله وايران ..إسرائيل وسوريا تُنشئ آلية تبادل المعلومات الاستخباراتية

زامير: نستعد لحرب مفاجِئة ولن نسمح بتنظيمات مسلحة على حدودنا ..

مادورو كيف اصطادوه؟.. روايةٌ جديدة تزحف في واشنطن: التخطيط للعملية بدأ قبل 8 أشهر

وزير الجيش كاتس يصدر تعليمات بوضع خطط لاحتلال مخيمات الضفة وتوسيع الوجود العسكري

41 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي جامعة بيرزيت برام الله

إسرائيل تفتح الجيل الرابع أمام شركات الاتصالات الفلسطينية في الضفة دون غزة

الأخبار الرئيسية

باراك يكشف كواليس محادثات سوريا وإسرائيل: تعاون أمني اقتصادي وتبادل المعلومات الاستخبارية

خطوة تاريخية.. إعلام عبري يكشف عن موافقة سورية على افتتاح إسرائيل “مكتب ارتباط” لها في العاصمة دمشق

إعلام عبري: بن سلمان يضغط من أجل إدخال تركيا إلى غزة والاجتماع مع ترامب سيُغير موازين القوى المحيطة بمستقبل القطاع

جيش الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين وينسف منازل ويكمل سيطرته على 60 %؜ من قطاع غزة

القناة 12 العبرية : الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لعملية واسعة في لبنان

الاتصالات الفلسطينية