الاحتلال يُخطر بهدم مسكنين في يطا جنوب الخليل

الخليل/سما/

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم مسكنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة في مسافر يطا، وأخطرت بهدم مسكن المواطن خالد رباح ربعي، الذي يؤوي سبعة أفراد.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت كذلك بهدم مسكن المواطن عيسى علي النجار في منطقة شعب البطم، والذي يؤوي تسعة أفراد.

وبحسب تقارير هيئة مقاومة الجدار، نفذت سلطات الاحتلال خلال العام 2025 ما مجموعه 538 عملية هدم، تسببت بهدم نحو 1400 منشأة، في ارتفاع غير مسبوق ضمن سياسة استهداف البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، منها 304 منازل مأهولة و74 غير مأهولة، إضافة إلى 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية، تركزت في محافظات الخليل والقدس ورام الله وطوباس ونابلس.