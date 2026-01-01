انخفاض أسعار الذهب والفضة والنفط عالميا مع استقرار الدولار

رام الله/سما/

انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء، وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليصل إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم ‌شباط 0.4 بالمئة لتصل إلى 4477.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات ​الفورية 1.2 بالمئة ليصل إلى 80.34 دولار للأوقية ونزل سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة ‍ليصل إلى 2373.0 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاديوم 2.5 بالمئة ليصل إلى 1777.22 دولار للأوقية.

وفي السياق، انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن تراجع كلا خامي غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت أكثر من دولار في جلسة التداول السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا ليصل إلى 56.35 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتصل إلى 60.09 دولار للبرميل.

وتشير التوقعات إلى وفرة المعروض العالمي هذا العام.

في المقابل حافظ الدولار على مستواه في تعاملات محدودة اليوم، وسط تراجع أغلب العملات في التعاملات الآسيوية المبكرة.