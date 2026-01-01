  1. الرئيسية
جيش الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين وينسف منازل ويكمل سيطرته على 60 %؜ من قطاع غزة

الأربعاء 07 يناير 2026 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٨٩ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستشهد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية مواطن قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

ووثقت مراكز حقوقية إقدام الاحتلال على التوسيع المتكرر لنطاق الأراضي الخاضعة لسيطرته ضمن الخط الأصفر حيث ارتفعت نسبة هذه الأراضي من ٥٣ % إلى أكثر من ٦٠ % في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تعمل تلك القوات على تحريك الكتل الأسمنتية التي تحدد بداية الخط والتي يمنع على المواطنين تجاوزها.

وفي سياق الاعتداءات نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونسف الاحتلال بالمتفجرات عددًا من المباني السكنية المتبقية، في مناطق يسيطر عليها، شرق مدينة غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه حي التفاح شرق مدينة غزّة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف شرقي جباليا شمال قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال غارة في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي قطاع غزة شهيدان احدهما انتشال و عشر اصابات خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٤٢٤ شهيد و ١١٩٩ مصاب فيما جرى انتشال ٦٨٥ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٧١٣٩١ شهيدًا ١٧١٢٧٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

