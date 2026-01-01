  1. الرئيسية
نتنياهو: استأنفنا الحوار السياسي مع سوريا بمساندة أمريكية والنتائج ايجابية للحفاظ على أمن الدروز والتعاون الاستخباري

الأربعاء 07 يناير 2026 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، استئناف الحوار السياسي مع سوريا بدعم أمريكي، زاعما التزام تل أبيب بـ"تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين".

جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، بعدما شهدت العاصمة الفرنسية باريس على مدى يومين محادثات بين تل أبيب ودمشق بوساطة أمريكية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت القناة "12" العبرية الخاصة أن إسرائيل وسوريا اختتمتا الجولة الخامسة من المفاوضات في باريس "في محاولة للتوصل إلى اتفاق أمني".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن المحادثات "كانت إيجابية" للحفاظ على امن الدروز والتعاون الاستخباري دون مزيد من التفاصيل.

وقال بيان مكتب نتنياهو: "استؤنف الحوار السياسي بين إسرائيل وسوريا بدعم ومساندة أمريكية".

وأضاف أن هذا الحوار جاء في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل أكدت خلال المحادثات على "أهمية ضمان أمن مواطنيها ومنع أي تهديدات لحدودها".

وزعم كذلك "التزام إسرائيل بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وضرورة تشجيع التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين".

وختم البيان بالقول: "جرى الاتفاق على مواصلة الحوار لتعزيز الأهداف المشتركة والحفاظ على أمن الأقلية الدرزية في سوريا" وفق تعبيره.

وكثيرا ما تتذرع إسرائيل بـ"حماية الدروز" لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة للسيادة السورية عبر التوغلات العسكرية والقصف الجوي واحتلال الأراضي.

