  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

التحكيم الدولي لتسوية النزاع المالي بين الحكومة الفلسطينية وأوريدو يصدر قراره النهائي

الأربعاء 07 يناير 2026 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحكيم الدولي لتسوية النزاع المالي بين الحكومة الفلسطينية وأوريدو يصدر قراره النهائي



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي عن صدور القرار النهائي الصادر عن شركة تحكيم دولية متخصصة، جرى تكليفها من الطرفين بموجب الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت المصادقة عليها بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة النزاع المالي القائم بين الحكومة الفلسطينية وشركة موبايل الوطنية للاتصالات (اوريدو فلسطين).

ويأتي هذا القرار لمعالجة الآثار المترتبة على تأخر تخصيص الترددات، وهو تأخر خارج إرادة كل من الحكومة والشركة، وما نتج عنه من أعباء مالية خلال السنوات الماضية. وقد أخذت هيئة التحكيم في اعتبارها جميع الوقائع والالتزامات ذات الصلة، بما يضمن حقوق الدولة، ويعزز استدامة الاستثمار، ويكفل استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

بموجب القرار، تم اعتماد مبلغ مالي إجمالي قدره 120 مليون دولار أمريكي لتسوية الحقوق المالية المترتبة على الرخصة، على النحو الآتي: 79 مليون دولار نقداً تدفعها الشركة لوزارة المالية،على أن يسدد الجزء الأكبر منه خلال أسبوع واحد من تاريخ التسوية.

وتخصيص المبلغ المتبقي كمساهمة من الشركة في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الاتصالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات الاتصالات وديمومتها.

واكدت الوزارة أن هذه الترتيبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، وترسيخ مبدأ تسوية النزاعات عبر الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة، وبما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وضمان استقرار القطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

تنكر بزي عالم مسلم وحاخام يهودي لإشعال الفتنة في فلسطين.. الكشف عن وثيقة لتحركات “لورنس العرب”

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في ايران ..

تستهدف التنظيمات الفلسطينية وحزب الله وايران ..إسرائيل وسوريا تُنشئ آلية تبادل المعلومات الاستخباراتية

زامير: نستعد لحرب مفاجِئة ولن نسمح بتنظيمات مسلحة على حدودنا ..

وزير الجيش كاتس يصدر تعليمات بوضع خطط لاحتلال مخيمات الضفة وتوسيع الوجود العسكري

مادورو كيف اصطادوه؟.. روايةٌ جديدة تزحف في واشنطن: التخطيط للعملية بدأ قبل 8 أشهر

41 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي جامعة بيرزيت برام الله

الأخبار الرئيسية

خطوة تاريخية.. إعلام عبري يكشف عن موافقة سورية على افتتاح إسرائيل “مكتب ارتباط” لها في العاصمة دمشق

إعلام عبري: بن سلمان يضغط من أجل إدخال تركيا إلى غزة والاجتماع مع ترامب سيُغير موازين القوى المحيطة بمستقبل القطاع

جيش الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين وينسف منازل ويكمل سيطرته على 60 %؜ من قطاع غزة

نتنياهو: استأنفنا الحوار السياسي مع سوريا بمساندة أمريكية والنتائج ايجابية للحفاظ على أمن الدروز والتعاون الاستخباري

القناة 12 العبرية : الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لعملية واسعة في لبنان

الاتصالات الفلسطينية