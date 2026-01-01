طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة ومنخفض جوي وأمطار نهاية الأسبوع

رام الله/سما/

يستمر الطقس صافيًا إلى غائم جزئيًا، وسيُلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. مع ذلك، يُتوقع تغير في الطقس مع اقتراب نهاية الأسبوع.

وبحسب الأرصاد الإسرائيلية ستشهد المناطق الشمالية والجبال الوسطى ارتفاعاً طفيفاً آخر في درجات الحرارة، وستكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الموسم.

يوم الجمعة، سيطرأ تغير في الأحوال الجوية، حيث ستبدأ الأمطار بالهطول بشكل متقطع مصحوبة بعواصف رعدية في شمال ووسط البلاد. وخلال النهار، ستمتد الأمطار إلى شمال النقب. ستهب رياح غربية قوية، وهناك خطر حدوث فيضانات في البحر الميت. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وستخف حدة الأمطار والرياح تدريجيًا خلال ليلة الجمعة.