  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة ومنخفض جوي وأمطار نهاية الأسبوع

الأربعاء 07 يناير 2026 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة ومنخفض جوي وأمطار نهاية الأسبوع



رام الله/سما/

يستمر الطقس صافيًا إلى غائم جزئيًا، وسيُلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. مع ذلك، يُتوقع تغير في الطقس مع اقتراب نهاية الأسبوع.

وبحسب الأرصاد الإسرائيلية ستشهد المناطق الشمالية والجبال الوسطى ارتفاعاً طفيفاً آخر في درجات الحرارة، وستكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الموسم.

يوم الجمعة، سيطرأ تغير في الأحوال الجوية، حيث ستبدأ الأمطار بالهطول بشكل متقطع مصحوبة بعواصف رعدية في شمال ووسط البلاد. وخلال النهار، ستمتد الأمطار إلى شمال النقب. ستهب رياح غربية قوية، وهناك خطر حدوث فيضانات في البحر الميت. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وستخف حدة الأمطار والرياح تدريجيًا خلال ليلة الجمعة.

الأكثر قراءة اليوم

تنكر بزي عالم مسلم وحاخام يهودي لإشعال الفتنة في فلسطين.. الكشف عن وثيقة لتحركات “لورنس العرب”

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في ايران ..

تستهدف التنظيمات الفلسطينية وحزب الله وايران ..إسرائيل وسوريا تُنشئ آلية تبادل المعلومات الاستخباراتية

زامير: نستعد لحرب مفاجِئة ولن نسمح بتنظيمات مسلحة على حدودنا ..

وزير الجيش كاتس يصدر تعليمات بوضع خطط لاحتلال مخيمات الضفة وتوسيع الوجود العسكري

مادورو كيف اصطادوه؟.. روايةٌ جديدة تزحف في واشنطن: التخطيط للعملية بدأ قبل 8 أشهر

41 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي جامعة بيرزيت برام الله

الأخبار الرئيسية

خطوة تاريخية.. إعلام عبري يكشف عن موافقة سورية على افتتاح إسرائيل “مكتب ارتباط” لها في العاصمة دمشق

إعلام عبري: بن سلمان يضغط من أجل إدخال تركيا إلى غزة والاجتماع مع ترامب سيُغير موازين القوى المحيطة بمستقبل القطاع

جيش الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين وينسف منازل ويكمل سيطرته على 60 %؜ من قطاع غزة

نتنياهو: استأنفنا الحوار السياسي مع سوريا بمساندة أمريكية والنتائج ايجابية للحفاظ على أمن الدروز والتعاون الاستخباري

القناة 12 العبرية : الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لعملية واسعة في لبنان

الاتصالات الفلسطينية