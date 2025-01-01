أربعة قتلى بينهم ثلاثة في شفا عمرو خلال جرائم إطلاق نار

القدس المحتلة/سما/

بعد مقتل شاب ليلًا في عرعرة بالنقب، قُتل ثلاثة آخرون صباح اليوم في شفاعمرو. وأكدت الإسعاف الإسرائيلي وفاة ثلاثة رجال في الخمسينيات من عمرهم متأثرين بجراحهم جراء إطلاق نار.

وبهذا فقد ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 11 خلال أسبوع.

وفي بلدة عرعرة النقب، قُتل طالب الطب محمود جاسر أبو عرار، فجر اليوم، في جريمة إطلاق نار، أثناء زيارة قصيرة كان يقوم بها لعائلته قادما من دراسته للطب في جورجيا.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.