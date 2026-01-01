ترامب يفاخر بإختطاف رئيس فنزويلا: نحن اعظم قوة على وجه الارض ..

واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن العملية في فنزويلا أثبتت أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى قوة عسكرية على وجه الأرض.

وقال ترامب، خلال اجتماع مع مشرعين جمهوريين: "أثبتت الولايات المتحدة مرة أخرى أنها تمتلك أقوى جيش، وأكثرها فتكًا، وأكثرها تطورًا، وأكثرها رعبًا على كوكب الأرض".

وصرح معلقًا على اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، بأن السلطات الفنزويلية كانت على علم بالغزو العسكري الأمريكي الوشيك.

وقال في خطاب ألقاه أمام المشرعين الأمريكيين في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية: "كانوا يعلمون بقدومنا".

وفي رد على الانتقادات التي وجهها الديمقراطيون للعملية، وصف ترامب ما سماه إدانة العملية بأنها "نفاق".

ومن جهة أخرى، قال ترامب إن أسواق الأسهم الأمريكية سجلت مستوى تاريخيا قياسيا جديدا بفضل سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، مؤكدا أنها عززت الأمن المالي والقومي للبلاد.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "سجلت الأسواق الأمريكية للتو مستوى قياسيا تاريخيا آخر - جميعها!!! شكرا لك سيد الرسوم الجمركية!!! صلوا من أجل أن تسمح المحكمة العليا الأمريكية لبلادنا بمواصلة مسيرتها غير المسبوقة نحو عظمة لا مثيل لها! أمننا القومي والمالي لم يكونا أقوى منهما في أي وقت مضى!".