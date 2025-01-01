  1. الرئيسية
وزير الجيش كاتس يصدر تعليمات بوضع خطط لاحتلال مخيمات الضفة وتوسيع الوجود العسكري

الثلاثاء 06 يناير 2026 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش كاتس يصدر تعليمات بوضع خطط لاحتلال مخيمات الضفة وتوسيع الوجود العسكري



القدس المحتلة/سما/

تعتزم تل أبيب وضع خطط لاحتلال مخيمات الضفة الغربية والمكوث فيها على غرار ما جرى في مخيمات شمال الضفة الغربية لتفكيك ما أسمته البنى التحتية المسلحة.

وبحسب موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي فقد أصدر وزير الحرب يسرائيل كاتس تعليماته للقيادة المركزية بالتخطيط لعمليات احتلال مخيمات اللاجئين، وتفكيك البنى التحتية المسلحة.

ووفقا للتقرير فإن خطط جيش الاحتلال ستكون مشابهة للعدوان المستمر منذ عام على مخيم جنين شمال الضفة حيث احتله الجيش وهجر سكانه وهدم اجزاء كبيرة من بيوته، وهو ما اعتبرته تل أبيب نشاط ناجح أعاد للجيش الإسرائيلي حرية العمل في "وكر الدبابير".

وخلال عام 2025، شرعت القيادة المركزية لجيش الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، وبناءً على تعليمات الوزير كاتس، احتلت ثلاثة مخيمات في جنين وطولكرم وتم تدميرها وتهجير أكثر من خمسين ألف مواطن في مخيمات نور شمس وطولكرم وأقام مواقع عسكرية بداخلها.

وتزعم تل أبيب بأن المسلحين الذين يتحصنون داخل المخيمات بشمال الضفة فروا إلى إلى القرى المجاورة.

ترى اسرائيل بأن الوجود العسكري المستمر في الميدان يفكك البنى التحتية ويزيد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي، ويمنعها من النمو أو الوصول إلى نقطة تحقيق نواياها في تنفيذ عمليات .

وقال مسؤولون عسكريون لموقع واللا: "حيثما توجد فرصة استخباراتية لإحباط ذلك، فإننا نتحرك على الفور. وحيثما لا توجد فرصة، فإننا نتحرك على نطاق واسع لمنع النمو المستقبلي، مع تفكيك القدرات والبنية التحتية بشكل منهجي".

