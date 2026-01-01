  1. الرئيسية
ساعر يصل إلى "أرض الصومال" في اول زيارة رسمية ..

الثلاثاء 06 يناير 2026 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يصل إلى "أرض الصومال" في اول زيارة رسمية ..



وكالات / سما/

وصل وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الثلاثاء، إلى هرجيسا عاصمة أرض الصومال في أول زيارة رسمية له منذ اعتراف إسرائيل بسيادة أرض الصومال، وفقاً لمصدر دبلوماسي في أرض الصومال.

زيارة رسمية

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يلتقي ساعر خلال زيارته برئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله.

كما من المقرر أن يدلي الاثنان بتصريحات في مؤتمر صحافي مشترك في القصر الرئاسي في وقت لاحق اليوم، وفق قناة "i24".

ولفتت المعلومات إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي الفعال بين إسرائيل وأرض الصومال، وفق زعم المصادر.

