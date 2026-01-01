  1. الرئيسية
الاحتلال يستأنف هدم المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم

الثلاثاء 06 يناير 2026 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستأنف هدم المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم



رام الله/سما/

استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم وسط انتشار عسكري كثيف وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن الجرافات العسكرية شرعت بهدم عدد من المنازل والبنايات السكنية وألحقت أضرارًا واسعة بالبنية التحتية في ظل حصار مشدد ومنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم أو إخلاء مقتنياتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت الأسبوع الماضي بهدم 25 بناية سكنية داخل المخيم كانت تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية ما أدى إلى تشريدها قسرًا وتركها بلا مأوى في ظروف إنسانية صعبة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن عدوان متواصل تتعرض له مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين منذ ما يقارب عام حيث نفذت قوات الاحتلال خلاله عمليات اقتحام وتدمير ممنهجة أسفرت عن هدم عشرات المنازل وتخريب واسع للممتلكات والبنى التحتية وتسببت في نزوح ما يقارب 50 ألف مواطن من داخل هذه المخيمات.

ويُحذّر مراقبون من أن استمرار هذه السياسة يشكل عقابًا جماعيًا بحق السكان المدنيين ويُنذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال الضفة الغربية في ظل غياب أي حماية دولية فعلية للسكان الفلسطينيين.

