  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"يديعوت أحرونوت" : نتنياهو غير متحمس للمفاوضات مع سوريا

الثلاثاء 06 يناير 2026 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت أحرونوت" : نتنياهو غير متحمس للمفاوضات مع سوريا



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير متحمس للمفاوضات مع سوريا في باريس.

وقالت المصادر وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن  نتنياهو غير متحمس كثيرا لهذه المفاوضات، في ظل تمسك دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024، وإزالة المواقع العسكرية التسعة والحواجز التي نصبتها في الجنوب السوري.
وذكرت أن نتنياهو لا يخفي رفضه لهذه المطالب السورية التي تعتبرها الإدارة الأمريكية "منطقية".

وأكدت مصادر إسرائيلية وفق ما نقلت القناة الـ 12، أن هذه المفاوضات التي تجري في باريس تمت بعد ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسرائيل وسوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى استقرار الوضع الأمني على الحدود، وهو ما قد يمثّل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين مستقبلا".

هذا ويتألف الوفد الإسرائيلي الذي التقى أمس الوفد السوري من سفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل ليتر، والسكرتير العسكري لنتنياهو، رومان غوفمان، المرشح لرئاسة الموساد، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيل رايخ.

في حين يترأس الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني. كما يشارك في الوفد رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، حسب ما أوضح أمس مصدر سوري حكومي.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : ضوء أخضر أمريكي "لإسرائيل" لتنفيذ " مهام خاصة " في غزة

تحليلات اسرائيلية : سياسة ترامب تجاه فنزويلا قد تتكرر ضد إسرائيل ونتنياهو

ضابط فنزويلي رفيع يكشف سر نجاح العملية الأمريكية في القبض على مادورو

سنعترف بجنوب اليمن ..إسرائيل : ارض الصومال ركيزة أساسيةً لتعزيز أمننا وقوتنا العسكريّة وتهجير الغزيين ..

مصر ترفض عرضا استثماريا إماراتيا مثيرا

نتنياهو يهدد : توافق إسرائيلي–أمريكي لمنع طهران من امتلاك "النووي" وتفكيك سلاح حماس

تركي آل الشيخ يعلق على لقاء الرئيس المصري مع وزير الخارجية السعودي

الأخبار الرئيسية

شرع

مصادر اسرائيلية تزعم : إيران تخطط لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع

نتنياهو : معبر رفح لن يفتح الا بعد تنفيذ هذا الشرط ..

ترامب أبلغ نتنياهو بأن مشاركة تركيا بالقوة الدولية ستسهل نزع سلاح حماس

مصر تتهم إسرائيل بـ”التلاعب” بخطة ترامب وتؤكد حدوث تقدم بخطة إشراك السلطة في إدارة معبر رفح

صحيفة عبرية : إسرائيل لم تعط تعليمات بفتح معبر رفح.. وترامب لم يطلب ذلك

الاتصالات الفلسطينية