الكشف عن خطة نتنياهو لإنقاذ سموتريتش من السقوط في الانتخابات

الثلاثاء 06 يناير 2026 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة وزير المالية من قيادة حزب "الصهيونية الدينية"، واستبداله بالعميد (احتياط) عوفر وينتر، في خطوة تهدف إلى مساعدة الحزب على تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة.

وحسب المواقع العبرية فانه وخلال عدة مناقشات، طُرحت إمكانية تنحي سموتريتش عن صدارة القائمة، كجزء من خطة يتم بموجبها وضع وينتر في المراكز 1 و7 و8 في القائمة المشتركة، بينما يحصل سموتريتش على منصب وزاري رفيع في الحكومة المقبلة.

نُقل عن نتنياهو قوله: "سنحرص على أن يكونا متوافقين حتى الانتخابات"، في حين يعارض كلا الجانبين هذه الخطوة في الوقت الراهن.

ولم يتمكن سمروتتش من تجاوز العتبة الانتخابية في معظم استطلاعات الرأي لفترة من الزمن، مما قد يُصعّب على نتنياهو تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات.

